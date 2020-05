El emotivo recuerdo del hermano de Chris Cornell a tres años de su muerte

"Tres años. A veces se siente como si hubiesen pasado 50, otras veces como si hubiese sido ayer". Así comenzó la emotiva carta con la que el hermano de Chris Cornell lo recordó en el tercer aniversario de su muerte.

A través de su cuenta de Facebook, Peter Cornell publicó una sentida misiva para el fallecido cantante, con quien aseguró haber soñado tres veces en la última semana. "Mientras iba desapareciendo de mi vista me gritó 'al menos ahora pude despedirme. Te amo, hermano'. Tras eso desperté llorando", recordó el hermano mayor del músico.

"En el primer año tras el suicidio de Chris me dije el cliché 'el tiempo lo cura todo'. Pero descubrí que es mentira, que no lo cura y que no tiene por qué hacerlo. Sin dolor no conoces la felicidad, sin la muerte no valoras la vida", reflexionó.

Peter Cornell también habló de la estrecha relación que tenían, apoyándose mútuamente durante distintos periodos de sus vidas. "Él siempre hizo lo mejor para mantener mi barco en rumbo", agregó.

"Hermano, te amo. Te extraño lo mismo que cuando veníamos viajando a casa desde Detroit en mayo de 2017. Descansa en paz. Esta vez, yo me encargo", concluyó.

Chris Cornell se suicidó en su habitación de hotel la noche del 17 de mayo en Detroit, horas después de haber finalizado un concierto con Soundgarden.