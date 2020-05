El Salón de la Fama del Rock and Roll publica archivos históricos en Youtube

El Salón de la Fama del Rock and Roll, entidad que año a año reconoce a artistas por su trayectoria, publicó una serie de registros históricos en su cuenta de Youtube.

Pese a que su distribución de contenido comenzó hace algunos meses, no fue hasta hace unas semanas que esta se intensificó con una variedad de inéditos shows musicales y discursos de presentación.

Entre ellos destacan encuentros entre Ringo Starr y Paul McCartney, una reunión de Led Zeppelin junto a Aerosmith, una actuación de Earth, Wind & Fire con Maurice White, U2 junto a Mick Jagger y Patti Smith cantando con R.E.M., entre otros.

En el listado de videos también aparecen algunas inducciones (discursos de artistas presentando a los galardonados) como la de Zack de la Rocha (Rage Against the Machine) a Patti Smith, Eddie Vedder a The Ramones, Alicia Keys a Prince y Foo Fighters a Queen.

Revisa aquí algunos de los clips más llamativos del sitio de Youtube del Salón de la Fama del Rock and Roll: