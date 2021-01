DJ y productora escocesa Sophie murió en un trágico accidente

La DJ y productora escocesa Sophie murió este sábado a los 34 años tras un "terrible accidente", de acuerdo al sello de la artista.

Una declaración del sello Transgressive afirmó que "trágicamente nuestra hermosa Sophie falleció esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espiritualidad, había trepado para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó".

El hecho ocurrió en Atenas, donde la artista vivía desde hace un tiempo. Nacida en Glasgow, Sophie Xeon fue música, productora discográfica, cantante, compositora y DJ, mejor conocida por su interpretación sintetizada de la música pop, con singles como "Bipp" y "Lemonade".

Entre los homenajes en redes sociales hacia Sophie está el de Sam Smith, que escribió que "el mundo ha perdido un ángel. Una verdadera visionaria e icono de nuestra generación".

Heartbreaking news. The world has lost an angel. A true visionary and icon of our generation. Your light will continue to inspire so many for generations to come. Thinking of Sophie’s family and friends at this hard time ❤️ pic.twitter.com/7qr4aI0DDi