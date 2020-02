Tiroteo deja a dos heridos en medio de presentación de Diplo en Brasil

View this post on Instagram

Fico muito triste em saber que pessoas foram feridas em um momento de alegria e felicidade como o Carnaval. Faz 20 anos que venho ao Brasil e foi a primeira vez que testemunhei qualquer tipo de violência. Mas não devemos deixar que isso acabe com a liberdade trazida pelo espírito do Carnaval. This is a tough country.. It's bullet proof, maybe even invincible.. Its definitely blessed.. We were actually ready 15 minutes later to get on and do a show for everyone in Sao Paulo just as we made sure the medical teams were good.. But that's when thunder and lightning started to pour down as if Brazil started to cry. I will see you next year Sao Paulo because you know we love you💛💚💙

