Eminem celebra 12 años sin consumir alcohol y drogas

Como parte de su proceso de rehabilitación el rapero estadounidense Eminem celebró 12 años de sobriedad sin consumir alcohol y drogas.

"Una docena limpio, quedará en los registros. No tengo miedo", dijo el artista en su cuenta de Twitter, donde además publicó la medalla recibida por esta meta.

El 20 de abril de 2008 Eminem dejó de consumir sustancias, tras haber desarrollado una adicción a varias drogas, entre ellos el diazepam.

Un año antes el autor de "Stan" sufrió una sobredosis de metadona.

Desde su rehabilitación a la fecha, Eninem lanzó seis discos de estudio y alcanzó un nuevo peak de popularidad en su carrera.

Clean dozen, in the books! I’m not afraid. pic.twitter.com/g5Ww2gKoqF