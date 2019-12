Estudio demuestra cuál es la banda más escuchada en un estado de enojo

Un nuevo estudio demostró que la banda estadounidense Slipknot es el mejor nombre musical para escuchar en un estado de ánimo enojado.

TickX buscó en las listas de reproducción temáticas de Spotify para recopilar datos sobre las canciones y artistas más populares para diferentes estados de ánimo, y Slipknot quedó en el primer lugar de los artistas incluidos en playlist con la palabra "enojado".

La canción más popular de la listas para momentos "enojados" es el himno de nu-metal de "Down With The Sickness" de Disturbed, aunque dos canciones de Slipknot también figuran en el Top 5: "Duality" y "Before I Forget".

Los investigadores dicen que fueron capaces de crear "la anatomía de una canción enojada" usando la herramienta "Organiza tu música" del servicio de streaming.

Según TickX, "la anatomía de una canción enojada" tiene una frecuencia cardíaca de 130 pulsos por minuto, un 49% de positivismo, un 54% bailable, un 86% de energía y una duración promedio de 226 segundos (casi cuatro minutos).

Otros datos de la investigación demuestran que Ed Sheeran es el artista "más feliz", "Earned It" de The Weeknd es la canción "más sexy" y el fallecido rapero XXXTentacion lidera la lista de los artistas incluidos en playlist con palabras "tristeza" y "frialdad".