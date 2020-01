Ex Red Hot Chili Peppers y su salida del grupo: "No me sorprende"

El guitarrista Josh Klinghoffer habló por primera vez de su abrupta salida de Red Hot Chili Peppers en diciembre pasado, cuando el cuarteto californiano anunció el regreso de John Frusciante.

"Ese lugar en la banda es absolutamente de John. Estoy feliz por él y porque volvió a la banda", aseguró el músico en el podcast de Marc Maron, según Consequence of Sound.

Klinghoffer dijo que la noticia "fue shockeante, pero no me sorprendió", ya que "John y Flea tienen un lenguaje musical y yo nunca traté de competir con la historia que había entre los dos".

Por otro lado el estadounidense habló del momento en el que se le comunicó su salida de la banda, el cual recordó como "muy dulce". "Fui en bicicleta a la casa de Flea y él solo me dijo 'vamos al grano, decidimos pedirle a John que volviera', así que me senté por un momento y le dije que no estaba sorprendido".

"Me hubiese gustado haber hecho algo con ustedes, ya sea musical o creativamente, que hubiese imposibilitado todo esto", le dijo Klinghoffer a Flea en aquella conversación.

Finalmente el guitarrista reveló que alcanzó a trabajar nueva música para un nuevo álbum de los Chili Peppers, aunque cree que ese material será descartado en desmedro de las nuevas composiciones que pueda aportar Frusciante.