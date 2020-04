Falleció el legendario baterista Tony Allen en París

Tony Allen, el baterista pionero que ayudó a definir a Afrobeat, murió el jueves en París, dejando atrás un legado musical incalculable y que influyó en músicos de todas las generaciones.

Según afirmó Rolling Stone, la muerte de Allen se reveló este jueves aunque no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

La carrera de Allen tuvo un alto punto como baterista y director musical del grupo Africa 70 de Fela Kuti. Allí ayudó a revolucionar el arte de la batería.

Su trabajó influyó a nombres como Brian Eno y Damon Albarn. De hecho, con este último compartió en The Good, The Bad and the Queen (junto a Paul Simonon de The Clash) y Rocket Juice & The Moon (con Flea de Red Hot Chili Peppers).