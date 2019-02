Falleció Mark Hollis, co-fundador de Talk Talk

Mark Hollis, el cofundador y vocalista de la innovadora banda Talk Talk, murió a la edad de 64 años, según reportaron diversos medios internacionales.

Si bien aún no se ha publicado ninguna confirmación oficial, la noticia se ha informado a través de varios medios de comunicación, como NME, y fuentes cercanas a Hollis.

En un post en Facebook, el bajista de Talk Talk, Paul Webb, escribió: "Estoy muy sorprendido y entristecido al escuchar la noticia del fallecimiento de Mark Hollis. Musicalmente fue un genio y fue un honor y un privilegio haber estado en una banda con él".

Hollis cofundó la banda en 1981 junto con Lee Harris y Webb. Tuvieron un éxito temprano con los singles "Talk Talk", "It´s My Life" y "Such a Shame", junto con varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo 'Spirit of Eden' y 'Laughing Stock'.