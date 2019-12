Fallido festival de Slipknot generó caos en México

Un caos generalizado se vivió este sábado en México durante la realización del festival musical Knotfest, el cual terminó siendo cancelado por faltas de medidas de seguridad.

Para dicha jornada estaban presupuestadas las presentaciones de Evanescence y Slipknot, los creadores del evento. Sin embargo, los shows de ambas bandas comenzaron a retrasarse en un par de horas debido al colapso de la valla de seguridad entre el público y el escenario.

Finalmente ambos espectáculos fueron cancelados, lo que desató una ola de desmanes al interior del Deportivo Oceanía, el recinto del DF que albergaba el festival. Barricadas, incendios y destrucción de parte del equipo de las bandas participantes fueron el resultado de este fallido evento.

"Estamos desconsolados porque no pudimos tocar para ti esta noche, Ciudad de México. ¡Tu seguridad y tu vida es más importante que cualquier espectáculo!", aseguró en Twitter el grupo Evanescence, cuya batería resultó incendiada en medio del público.

Por su parte, Slipknot también lamentó la situación: "Debido a una barricada y los intentos fallidos de solucionar el caos, en Slipknot nos vimos obligados cancelar nuestra actuación anoche. La seguridad, especialmente la seguridad de nuestros fanáticos y compañeros, es la prioridad número uno", dijeron en un comunicado.

We are heartbroken we didn’t get to play for you tonight, México City. Your safety, your life is more important than any show! We love you and we will be back soon, that’s a promise. https://t.co/1hfLd4qA0O