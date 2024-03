Festival CL.Rock anuncia a sus primeros artistas e inicia venta de entradas

El Festival CL.Rock anunció al primer grupo de artistas que encabezarán su primera edición el próximo 10 de noviembre.

El certamen, perteneciente a la franquicia México Metal Fest (MxMF), promete mezclar lo mejor del rock y el metal mundial en una sola cita en el Estadio Santa Laura de Santiago.

Entre los confirmados destacan bandas como Deicide, The Pineapple Thief y At the Gates, entre otras.

Paralelo al anuncio el evento comenzó su venta de entradas en su modalidad de Preventa 1 a través de Puntoticket.

Artistas confirmados para Festival CL.Rock

Estos son los primeros confirmados para el Festival CL.Rock 2024:

The Pineapple Thief

Satyricon

Deicide

At The Gates

Katatonia

Watain

Unleashed

Asphyx

Incantation

Belphegor

Chelsea Grin

Grá

Más artistas serán anunciados próximamente.