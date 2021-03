Festivales británicos pedirán certificado de vacunación y realizarán test rápidos

El próximo 21 de junio, el Reino Unido pretende eliminar todas las restricciones, lo que permitiría desde ese momento eventos masivos como festivales, que anunciaron que sumarán medidas sanitarias para los asistentes.

El Primer Ministro Boris Johnson anunció semanas atrás su plan de desconfinamiento gradual, que culminaría el 21 de junio con ninguna restricción ni llamado al distanciamiento social.

Frente a ello, según un reportaje de NME, algunos festivales británicos pedirán un certificado o pasaporte de vacunación y tendrán test rápidos para quienes asistan a los eventos masivos, como el festival Isle of Wight y Bigfoot Festival.

"Lo haremos si es necesario, pero no me corresponde a mí decidirlo, es el gobierno quien debe decirme qué hacer", dijo John Giddings, jefe de Isle of Wight, que se realizará en septiembre.

"Es como cuando el terrorismo llegó al país y tuvimos que poner medidas especiales con seguridad y policía. Vamos a hacer lo mismo con la pandemia. No hay nada de malo en hacerlo más higiénico", agregó.

Por otro lado, Bigfoot Festival, que se realizará en junio, podría recibir 10 mil asistentes. "Solo esperamos un distanciamiento social leve en ese momento", dijo el cofundador Greg Wells. "Es 100 por ciento en nuestra consideración pedir vacunación y realizar test rápidos. Sé que se habla mucho sobre las libertades civiles y lo entiendo, pero esto es algo definitivo para nuestra generación", expresó.

En el mismo reportaje, Michael Head, investigador principal en salud global en la Universidad de Southampton, dijo que la gente debe "tener cuidado de que estamos preparados para cualquier nueva variante de COVID que pueda afectar la vacuna".

"Por el momento, la política dicta que todos los eventos pueden volver a partir de junio en Reino Unido. Lo que debemos tener cuidado es no perder la precaución. Necesitamos ejercitar un poco de sentido común y pragmatismo porque todavía habrá un poco de COVID dando vueltas", declaró Head.

El investigador también se refirió a la precisión de las test rápidos y su uso en espectáculos en vivo: "Puede dar un resultado negativo a alguien que es positivo. Si evalúas a todos los que van a un evento, podrías detectar algunos positivos y no entrarán. Pero habrá personas que sean negativas en ese momento pero en realidad sean positivas".

Además de Isle of Wight y Bigfoot, también está confirmado el festival Reading & Leeds para agosto. Glastonbury, el festival más importante del mundo, canceló por segundo año consecutivo.