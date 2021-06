Fin de la rivalidad: Miembros de Backstreet Boys y NSYNC forman nueva banda, Back-Sync

En el apogeo de las boy-bands estadounidenses de fines de los '90 los fanatismos juveniles se dividían entre dos principales bandas: NSYNC y los Backstreet Boys, pero ahora no hay motivos para tener que elegir una u otra, pues sus integrantes se unieron en un nuevo grupo.

Back-Sync es el nombre de la fusión entre AJ McLean y Nick Carter (de BSB) junto a Joey Fatone y Lance Bass (de NSYNC).

Los cuatro se juntaron para un evento benéfico por el mes de la diversidad y el orgullo LGBTIQ+, en Los Angeles, EE.UU., donde cantaron "I Want It That Way" y "Bye Bye Bye".

Según contó Nick Carter a Variety, la idea es que el grupo siga colaborando en el futuro y tocando en diferentes lugares, incluso extendiendo la invitación a Justin Timberlake o a miembros de bandas como New Kids on the Block, O-Town o 98 Degrees.

Cerca de 20 años después de sus mayores éxitos y de la "rivalidad" entre sus seguidores, los cantantes reconocieron que siempre le habría gustado hacer cosas juntos, pero los managers y ejecutivos de la época lo impedían.

"Simplemente encajamos", señalaron.