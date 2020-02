Foreigner cancela el show que iba a dar en marzo en Chile

La banda estadounidense Foreigner anunció la cancelación del concierto que este 3 de marzo iban a dar en el Movistar Arena de Santiago.

"Por razones que van más allá de los poderes de Lotus y la banda, necesitamos cancelar la presentación de Foreigner programada para el 3 de marzo", explicaron a través de un comunicado.

Por el momento la banda no se ha pronunciado sobre el cancelado show en Chile, ni tampoco lo ha borrado de su lista de shows. Esta presentación era la única que la banda tenía agendada en Sudamérica para esa fecha.

Por estos días y durante los próximos meses los autores de "I Want To Know What Love Is" cuentan con presentaciones confirmadas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Respecto del cancelado espectáculo en el país, el proceso de devolución de entradas se extenderá entre este 6 de febrero y el 6 de marzo a través de Puntoticket.