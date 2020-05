"From the Basement" liberará su archivo en YouTube

El ciclo de conciertos íntimos "From the Basement", creado por Nigel Godrich, el histórico productor de Radiohead, subirá el material de la artistas y bandas a YouTube.

Fue el mismo Godrick que afirmó que el ciclo "fue un programa de televisión musical independiente creado para el amor puro de la música ... para verse bien y sonar bien".

"Fue un placer grabar y filmar personajes como The Fall, The White Stripes, Sonic Youth, PJ Harvey, Jarvis Cocker, Beck, Sparks y más", agregó.

"From the Basement" es reconocido también por tener dos conciertos oficiales lanzados por Radiohead: uno en el que tocaron "In Rainbow" y otro con "King of Limbs".

"La gran noticia es que nuestro archivo finalmente se cargará en todo su esplendor a nuestro canal de YouTube. Comenzando con algunos clips y cargando más", aseguró.

Entre los nombres que también tocaron en el ciclo, en un set íntimo y sin público, están Red Hot Chili Peppers, Moby, Iggy and the Stooges, Fleet Foxes y Thundercat.

Los videos se pueden ver aquí.