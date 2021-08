Furor en TikTok: Intérprete de lengua de señas se viralizó por explícita canción

La cantante Megan Thee Stallion se presentaba con su canción "WAP" en el reciente festival Lollapalooza, en Chicago, EE.UU., cuando ocurrió una situación que tomó de sorpresa a las redes sociales y causó furor días después: la intérprete de lengua de señas Kelly Kurdi se robó el protagonismo.

Lo que llamó la atención fueron sus gestos durante una explícita parte del tema, además de una actitud que sacó aplausos en las redes sociales.

El usuario de TikTok Guilherme Senise da Silva capturó la escena y, además, logró filmar cómo justo en ese momento pasaban por el lugar la actriz Megan Fox junto a Machine Gun Kelly. Su video superó en poco tiempo más de 11 millones de reproducciones.

De igual forma, las imágenes se expandieron por varias redes sociales y en Twitter los usuarios recalcaron la importancia de este tipo de hechos para las personas sordas.

EXCUSE ME BUT THE SIGN LANGUAGE INTERPRETER DURING MEGAN’S PERFORMANCE OF WAP MUST BE SEEN pic.twitter.com/6p590p5YS2