Gorillaz anunció nuevo disco para junio de este año

La banda británica Gorrillaz, compuesta por Damon Albarn y Jamie Hewlett, anunció este domingo el lanzamiento de "The Now Now", su nuevo disco de estudio. La placa verá la luz el próximo 29 de junio y ya cuenta con un breve adelanto musical.

La noticia fue dada a conocer a través del sitio web oficial de los ingleses, donde se publicó un video con una pequeña presentación del álbum. En entrevista con NME en diciembre del 2017, Hewlett ya había dejado ver que se encontraban trabajando en otro largaduración.

"Usualmente tenemos una buena pausa de cinco años entre cada álbum pero decidimos: '¿Sabes qué? Sigamos' porque hay ideas para algunos álbumes más y vamos a seguir directo con eso", aseguró por aquel entonces el diseñador.

De esta manera, "The Now Now" precederá a "Humanz" (2017), producción que puso fin a siete años de silencio musical por parte de la agrupación virtual.

Gorillaz se presentó por primera vez en nuestro país el pasado 20 de marzo, destacando como uno de los espectáculos más importantes del primer semestre.