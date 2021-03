Bad Bunny sigue marcando hitos tras conseguir su primer Grammy

Una noche muy especial vivió Bad Bunny en los Premios Grammy 2021, porque no solo disfrutó con la presentación de Dua Lipa y deslumbró cantando en el escenario, sino que también por primera vez recibió un galardón.

Lo hizo en la categoría de Mejor Álbum de pop latino gracias a su trabajo de "YHLQMDLG".

El puertorriqueño se impuso a los trabajos de Camilo ("Por primera vez"), Kany García ("Mesa para dos"), Ricky Martin ("Pausa") y Debi Nova ("3:33″).

"Estoy muy feliz y orgulloso. Quiero agradecer a cada persona en el mundo que escucha mi música y que ayuda a mi carrera y a mis ideas", sostuvo el cantante.

Bad Bunny is now a #GRAMMYs and #LatinGRAMMY winning artist! 🎶👏 https://t.co/QPXIcT5X82 pic.twitter.com/ZOZgViwtHO