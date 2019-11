Billie Eilish y Rosalía destacan en los nominados a los premios Grammy

En una ceremonia comandada por Alicia Keys, se dieron a conocer los nominados a los premios 2020, donde una de las grandes revelaciones es Billie Eilish.

La intérprete de "Bad Guy" competirá en grabación del año, álbum, canción y mejor artista nuevo, las categorías principales.

Billie Eilish hará su debut en nuestro país el 5 de junio del otro año, en un show en el Movistar Arena que ya agotó todas sus localidades.

Otra que hace su aparición es Rosalía, la cantante española competirá en mejor artista nuevo.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 26 de enero del 2020.

Grabación del año

"Hey, Ma" — Bon Iver

"Bad Guy" — Billie Eilish

"7 Rings" — Ariana Grande

"Hard Place" — H.E.R.

"Talk" — Khalid

"Old Town Road" — Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" — Lizzo

"Sunflower" — Post Malone & Swae Lee

Álbum del año

"I, I" — Bon Iver

"Norman F—ing Rockwell!" — Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" — Billie Eilish

"Thank U, Next" — Ariana Grande

"I Used To Know Her" — H.E.R.

"7" — Lil Nas X

"Cuz I Love You" (Deluxe) — Lizzo

"Father of the Bride" — Vampire Weekend

Canción del año

"Always Remember Us This Way" — Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters (Lady Gaga)

"Bad Guy" — Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

"Bring My Flowers Now" — Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

"Hard Place" — Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters (H.E.R.)

"Lover" — Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)

"Norman F—ing Rockwell" — Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters (Lana Del Rey)

"Someone You Loved" — Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pere Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters (Lewis Capaldi)

"Truth Hurts" — Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters (Lizzo)

Mejor artista nuevo

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola