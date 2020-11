Justin Bieber se queja de sus nominaciones al Grammy

El cantante Justin Bieber reaccionó con molestia ante sus cuatro nominaciones a los premios Grammy, luego de que la academia lo incluyera solo en categorías ligadas al pop.

A través de su cuenta de Instagram, el canadiense alegó que su reciente disco "Changes" debió haber sido considerado en las categorías de R&B. "Yo intenté hacer un disco R&B y 'Changes' fue y será un disco R&B. Pero no está siendo reconocido como uno, lo que es muy extraño para mi", escribió el artista.

Bieber indicó que, si bien se siente agradecido por el reconocimiento a su trabajo, se siente "raro" no estar nominado en dichas secciones "considerando que los acordes y las melodías de la voz, y las bases que escogimos, sean innegablemente e inconfundiblemente de un disco R&B".

Además agregó que "amo la música pop , pero esta vez no era lo que quería hacer".