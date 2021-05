The Weeknd asegura que seguirá con su boicot pese a cambios en los Grammy

El cantante The Weeknd anunció que, pese a los recientes cambio en las votaciones y la elección del Grammy, no postulará su trabajo a esos premios en el futuro.

En conversación con Variety, la voz del hit "Blinding Lights" dijo sobre los recientes anuncios de la Academia que "la confianza entre la organización del Grammy y los artistas se rompió hace mucho tiempo y sería poco sabio celebrar esto como una victoria".

Si bien aseguró que "es un inicio importante", indicó que "sigo desinteresado en ser parte de los Grammy, especialmente con la admisión de su corrupción durante todas estas décadas". "No postularé en el futuro", concluyó.

Sumado a eso el canadiense envió un comunicado a The New York Times donde reafirmaba su decisión de no participar en estos premios deseaba que estos cambios "sean un movimiento positivo para el futuro para que le den a la comunidad artística el respeto que merecen con una votación transparente".

Durante el fin de semana la Academia de Grabación anunció que eliminaría sus comités de votación anónimos tras decenas de críticas por parte del mundo artístico. El primero de ellos fue el propio The Weeknd, quien en noviembre pasado y tras la omisión de su aclamado disco "After Hours" entre los nominados, acusó a los galardones de ser "corruptos".