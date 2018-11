Hace 27 años Freddie Mercury reveló al mundo que padecía Sida

El 23 de noviembre de 1991, hace 27 años, una de las figuras emblemáticas del rock hizo pública su difícil realidad: Freddie Mercury decidió comunicar al mundo que tenía Sida.

Su vida cambió cuatro años antes cuando supo que dos ex amantes contrajeron el virus VIH. Mercury se hizo los análisis correspondientes y los resultados no fueron buenos.

Durante mucho tiempo guardó el secreto. Solo sabía su entorno más cercano, como su ex novia Mary Austin y los miembros de su banda, Queen.

Pero los medios de comunicación comenzaron a especular. El cantante había cambiado físicamente y pasaba mucho más tiempo en su casa, que según se supo después la acomodó para realizarse tratamientos y poder seguir componiendo.

Pero Mercury quiso abrir los ojos del mundo ante su situación, por lo que envió una declaración a la prensa.

"Tras una enorme conjetura en la prensa, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo Sida. Sentí que era correcto mantener la privacidad de esta información para proteger la privacidad de aquellos a mi alrededor", escribió el músico.

"Ahora llegó el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos aquellos de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad", agregó.

Un día después de liberar el mensaje, la noche del 24 de noviembre de 1991, una breve declaración de su publicista, Roxy Meades, confirmó que "Freddie Mercury murió en paz en su casa. Su muerte fue el resultado de una bronconeumonía, provocada por el Sida".

Tenía solo 45 años.

Pese a que, según señala Time, Mercury no quería ser un "niño símbolo" del Sida, terminó contribuyendo de forma importante para su prevención. Gracias a él, además, inspiró organizaciones y se reunieron millones de dólares para su investigación.

El último video que Mercury grabó con Queen fue "These are the Days of our Lives", el 30 de mayo de 1991.