Banda Public Enemy llega a su fin tras disputa por un show político

El legendario grupo de hip hop Public Enemy acaba de perder a uno de sus miembros fundadores e históricos: el rapero Flavor Flav fue expulsado tras un desencuentro producido por una actividad en apoyo al demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos.

El pasado viernes el ex chico reality Flavor Flav y su abogado enviaron una carta que buscaba detener la participación de Public Enemy en el evento, además de utilizar los logos del grupo con fines políticos.

"La presentación agendada solo tendrá a Chuck D de Public Enemy, no será un show de Public Enemy", aseguraba la carta de Flavor Flav, que cerraba con la frase "Bernie, no hagas esto" con la letra manuscrita del rapero.

Pese a la advertencia la presentación, junto a Ana Tijoux, se realizó con éxito. Las consecuencias llegarían este domingo cuando la banda de "Fight the power" comunicó, a través de Rolling Stones, que "Public Enemy seguirá adelante sin Flavor Flav. Le agradecemos por sus años de servicio y le deseamos lo mejor".

Por su parte Chuck D "dijo en su cuenta de Twitter que "Flav nunca haría shows benéficos gratuitos" y que su ahora ex compañero debería ingresar a rehabilitación.

De esta forma se acaba, al menos por ahora, una de las duplas más exitosas del hip hop neoyorkino de los 80.

Spoke @BernieSanders rally with @EnemyRadio. If there was a $bag, Flav would’ve been there front & center. He will NOT do free benefit shows. Sued me in court the 1st time I let him back in. His ambulance lawyer sued me again on Friday & so now he stays home & better find REHAB