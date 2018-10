Show de Lil Wayne termina abruptamente por posible tiroteo

Alrededor de 12 personas resultaron heridas durante un show de Lil Wayne en un festival Atlanta, Georgia, según los informes de medios estadounidenses.

El rapero se presentaba en el festival A3C en Atlanta el domingo por la noche, cuando, según la policía, "parece que alguien en la multitud gritó que escucharon disparos. Esto provocó que la gente en el evento intentara huir del lugar".

From @Atlanta_Police re: incident at @A3C/#a3cfestival. No evidence at this time to support claim that shots were fired. pic.twitter.com/Gcj15ALr21