¿Hit de Karen Paola sonando en España? Cantante aclaró el malentendido tras video viral en nevazón de Madrid

Durante la jornada del sábado, en las redes sociales aparecieron registros de la histórica nevazón en Madrid, entre ellos un video donde hay una guerra de nieve y de fondo se escucha "Dime", canción popularizada en Chile por Karen Paola en los primeros años de los 2000.

El video fue grabado en la Puerta del Sol y generó reacciones de usuarios chilenos que se preguntaron si lo que sonaba era a la chilena o se trataba de otra versión, incluso afirmando sentirse "estafados" por Karen Paola.

La propia artista ocupó su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido y "la razón de todo el 'mal entendido'". En el hilo, detalló que los compositores de canciones pueden vender sus creaciones y los sellos tienen la opción de comprarlas.

"¡No hay plagio! Acá el dueño de las canciones vende los derechos y por ende las versiones pasan a ser de los artistas. No se sientan estafados, porque no lo fueron", dijo la artista.

El tema original fue compuesto en 2003 y fue interpretado por la española Beth como representante del Festival de Eurovisión de ese año.

