Iron Maiden celebra los 40 años de su disco debut

Un 14 de abril de 1980 los británicos de Iron Maiden lanzaban su disco homónimo y primer álbum de estudio.

Con Paul Di'Anno en la voz, la banda formada por el bajista Steve Harris grabó este trabajo en los estudios Kingsway en Londres.

Si bien es un disco que en general tuvo buenas críticas y gustó a los fanáticos, para la agrupación, en especial Harris, no fue del todo satisfactorio. Diversos productores pasaron por este álbum, demostrando que no fue fácil sacarlo adelante.

En "Iron Maiden" destacan los temas "Remember Tomorrow", "Running Free" y "Phantom of the Opera".

