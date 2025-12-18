Guarequena Gutiérrez: Incluso a los venezolanos irregulares les da más miedo el PC que Kast

Los inmigrantes irregulares venezolanos en Chile viven una encrucijada desde que José Antonio Kast ganara las presidenciales el pasado 14 de diciembre: entre el miedo a ser arrestados o retenidos y la amenaza de ser expulsados y verse forzados a regresar a su país.

Algunos luchan por una regularización contrarreloj antes de que tome posesión el próximo día 11 de marzo. Mientras tanto, los políticos venezolanos que residen en Chile celebran la victoria de Kast, pero creen que su discurso antiinmigración se moderará ahora que ya es Presidente electo.

Y es que según un informe publicado este jueves por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la migración venezolana es ya una gran contribución para Chile, con gran potencial de futuro.

Un informe de la OIM revela que la migración venezolana ya contribuye significativamente a la recaudación fiscal de Chile, con un potencial aún mayor si se opta por una regularización e integración efectiva. (FOTO: ATON)

Actualmente aportan un 1,03% de la recaudación fiscal, cifra que se podría elevar al 1,28 si se opta por una regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos que viven en Chille, el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

El documento subraya, además, que es la población que tiene una mayor intención de permanecer en el país y de no volver a su patria de toda la región, con un 82%.

Oposición en el exilio, feliz con la llegada de Kast

Pese a las dudas que ha generado en la población venezolana residente en Chile el triunfo de Kast, Guarequena Gutiérrez Silva, que fue embajadora de Venezuela en Chile cuando el líder de la oposición era Juan Guaidó, valoró el resultado electoral y proyectó de buena manera la administración del republicano.

"Preferimos que ganara él. Jara (contrincante de Kast en la segunda vuelta) es militante del Partido Comunista. Eso, a los venezolanos, incluso a los irregulares, les da mucho miedo", aseguró.

Contrastando con la incertidumbre migrante, Guarequena Gutiérrez, antigua representante de Juan Guaidó en Chile, proyectó de manera positiva la administración de Kast. (FOTO: ATON)

Igual que Gabriel Cardozo, quien hizo campaña por Kast en 2021 desde el sector migrante venezolano, pero cree que no va a cumplir su promesa de expulsiones masivas.

"Cuando Kast habla de los migrantes y deportaciones es, nada más, un decir para acaparar votos en la comunidad chilena. Mientras estén las relaciones diplomáticas rotas con Venezuela, no hay manera de posible de deportar", afirma.

"Tampoco de hacer deportaciones masivas en el cumplimiento de las normas internacionales que el mismo Chile ha asumido. Si algo caracteriza a Kast es que va a actuar siempre pegado a la legalidad", sentencia.

Sheinbaum dice que "la gente no migra por gusto" frente a los argumentos de Trump y Kast

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este jueves "la criminalización de los migrantes" al subrayar que "la gente no migra por gusto", ante los señalamientos recientes en contra de estas comunidades por mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

En el marco del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum insistió en que la mayoría lo hace "por necesidad" y que, por lo tanto, el Gobierno de México "nunca va a estar de acuerdo con acciones que criminalicen a las y lo migrantes".

Continuó: "No solamente es un acto de poca humanidad, sino que genera problemas, siempre hemos planteado desde la (Cuarta) Transformación que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad", manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la "criminalización de los migrantes" ante discursos como los de Trump y Kast. (FOTO: EFE)

"Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y, al mismo tiempo, la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa", detalló la titular del Ejecutivo.

Reiteró que esta "siempre será la posición" del país norteamericano y recordó que a lo largo de su mandato se ha buscado dar "alternativas" a esta comunidad a partir de ofertas de "empleo o la repatriación", en caso de que así lo quieran.