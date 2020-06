J Balvin recibe ola de críticas tras burlarse de Shakira

El reggeatonero J Balvin recibió duras críticas tras burlarse de su compatriota Shakira durante una transmisión en vivo para el portal Billboard.

El autor de "Colores" participaba de una conversació junto la banda Black Eyed Peas y Maluma en el marco de la promoción del nuevo disco de los estadounidenses. Allí, Will.I.Am, el líder del grupo, aseguró que la persona con la que tuvo que ser más flexible para trabajar fue con la colombiana, que también colabora en este álbum.

Ante la respuesta J Balvin lanzó una sonora carcajada mientras el también colombiano Maluma se restaba y decía que "eso era para otra conversación".

Luego Will.I.Am dijo que trabajar con Shakira era "como ir a la escuela", ya que la cantante "anota todo y dice 'este es el paso 1, este es el paso 2' y va detallando cada cosa". "Y luego vuelve al paso 1", respondió Balvin entre risas.

"No sé, nunca he trabajado con Shakira. Supongo que así debe ser", remató el artista urbano.

Sus bromas no cayeron bien entre los fanáticos de Shakira, quienes sacaron a relucir los logros de la cantante y las dos décadas más de carrera que tiene sobre el reggeatonero.

El repudio a J Balvin se hizo notar en el hashtag #JBalvinIsOverParty a través de Twitter. Allí no solo fue insultado por este episodio, si no que también se recordaron otras situaciones polémicas que ha protagonizado como su colaboración con Chris Brown (procesado por violencia física contra su ex novia, la cantante Rihanna).