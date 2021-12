Pandemia de Covid-19 llevó a Joan Manuel Serrat a anunciar su retiro de los escenarios

El cantante español Joan Manuel Serrat se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá Latinoamérica y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, según ha anunciado su discográfica a través de un comunicado.

Bajo el título "El vicio de cantar 1965-2022", este "tour" servirá para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", explica el cantante, de 77 años, en una entrevista a El País.

Serrat argumenta así su decisión: "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde".

No se ha ofrecido de momento más información ni fechas sobre las razones de este retiro, que llega tras un período "de inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de Covid-19".