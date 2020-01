Joven rapera Lexii Alijai murió a los 21 años

El 2020 no partió bien para la comunidad del hip hop estadounidense. Este 1 de enero falleció en circunstancias que aún se desconocen la joven rapera Lexii Alijai, conocida principalmente por su canción "Jealous".

La noticia fue revelada por Raeisah Clark, prima de la cantante de 21 años, quien publicó una foto de la artista y aseguró que "nunca será olvidada".

También reaccionó a su fallecimiento la cantante Kehlani, con quien colaboró en el hit "Jealous". "Mi corazón está destrozado, estoy enojada y confundida. Mi bebé solo tenía 21 años... esta mierda es mucho más profunda que la música, ella era mi hermana", dijo en sus redes sociales.

Lexii Alijai comenzó su carrera a los 16 años, la que construyó a través del lanzamiento de diversos mix tapes. Dentro de sus trabajos más destacados se encuentra "Growing Pains", su disco debut editado en 2017, y algunos remixes de artistas como Childish Gambino y Beyoncé.

i’m angry i’m confused i’m heartbroken i’m angry i’m confused. i love you lexii. my baby was 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!