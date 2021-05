Juanes anuncia documental y confirma el lanzamiento de su disco "Origen"

El cantante colombiano Juanes anunció que el próximo 28 de mayo celebrará por partida doble con el lanzamiento de su disco "Origen" y de un documental sobre este en Amazon Prime Video.

La placa, que constará de 11 covers, fue presentada en abril pasado con reversiones de "El amor después del amor" de Fito Páez y de "Dancing In The Dark" de Bruce Springsteen.

"Para mí, se basa en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que primero conmovió completamente mi alma. 'ORIGEN' es mi tributo personal a varios de esos artistas y canciones que más me influenciaron antes de mi carrera en solitario", explicó Juanes.

El álbum contará con temas como "Could You Be Loved" (Bob Marley), "La Bilirrubina" (Juan Luis Guerra), "No tengo dinero" (Juan Gabriel) y "Y Nos Dieron Las Diez" (Joaquín Sabina), entre otras.

"Origen" se lanzará junto con un documental Amazon Exclusive, que presentará las interpretaciones de las nuevas canciones en una configuración de cápsula del tiempo al estilo de los programas de televisión clásicos de tres épocas diferentes, y donde aparecerán los tributados.