En Argentina especulan con el estado de salud de Julio Iglesias

La salud de Julio Iglesias está siendo tema luego de que comenzaran a surgir voces reportes de problemas que estarían afectando al ilustre artista español.

Según informa Clarín, el periodista y presentador Jorge Rial aseguró que Iglesias enfrenta una delicada situación de salud. "Cada vez que veo los memes ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami", dijo de entrada.

"Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", contó Rial.

El argentino afirmó que "cuando se van acercando a Julio Iglesias ven que no estaba sentado en una silla sino que estaba en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad. Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así".