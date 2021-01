Kings of Leon anuncia su octavo álbum de estudio

La banda de rock Kings of Leon, ganadora del premio Grammy y con varios discos de platino, anunció oficialmente el lanzamiento de su octavo álbum de estudio "When You See Yourself" para el 5 de marzo de 2021.

El single principal, "The Bandit", está disponible con un video musical que establece el tono sonoro y visual del disco. La banda también ha puesto a disposición un segundo track, "100,000 People". Grabado en los afamados Blackbird Studios de Nashville y producido por el ganador del Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), el álbum impulsa a Kings of Leon hacia 2021 con una evolución moderna de su sonido.

El disco, que llega cuatro años después de su primer álbum debut número uno en Estados Unidos, "Walls", ha tenido varios adelantos en varios formatos durante las últimas semanas. La banda incluso comenzó a anunciar el álbum directamente a través de sus fanáticos con una camiseta especial que revelaba las canciones y letras del álbum, aprovechando el momento para crear conciencia y obtener dinero para el fondo de ayuda de Live Nations Crew Nation para equipos de música en vivo.

La banda, además, ha lanzado su nueva línea de merchandising disponible para ordenar a través de www.kingsofleon.com.