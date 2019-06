La confesión de la cantante Sunmi que enamoró a la comunidad LGBT

La estrella del k-pop Sunmi causó furor en redes sociales luego que confesara sobre un escenario que pertenece a la comunidad LGBT.

Si bien la cantante no confirmó detalles sobre su sexualidad, sí aprovechó el "mes del orgullo" para decir al público: "Tengo muchos lados diferentes en mí... como rara y LGBT".

Al decir lo último se ganó una ovación de los presentes.

El video fue captado en Holanda, durante su gira mundial "Warning" y compartido miles de veces en redes sociales, llevando su nombre a ser el primer trending topic mundial en Twitter.

This is the complete sunmi gay video if yall need even more context pic.twitter.com/vqEXSqDUCg