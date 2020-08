Lali Espósito canceló colaboración con cantante acusado de violencia de género

La cantante argentina Lali Espósito canceló la colaboración musical que iba a lanzar junto al español Omar Montes, debido a las denuncias por violencia de género que pesan contra éste.

Según detalla Infobae, fue el propio Montes quien informó de la colaboración junto a la ex jurado del Festival de Viña del Mar con un video en Instagram, donde aparecían ambos y el cantante Chema Rivas que también sería parte del tema.

Sin embargo los fans de Lali comenzaron a presionarla para que no participara debido a que la ex esposa y madre del hijo de Omar Montes lo había denunciado por violencia. Por este delito el cantante español tuvo que declarar ante un tribunal en octubre pasado.

El encargado de anunciar la salida de Lali del remix de "Mil Tequilas" fue Chema Rivas, quien a través de sus stories de Instagram explicó que finalmente la argentina no sería parte de la canción. "Al final no va a salir. Llevamos tres meses buscando fecha para hacer el videoclip y se va posponiendo, y yo creo que el remix merece más atención. No es nada personal", indicó.

Por ahora Espósito no ha dado detalles de su salida.