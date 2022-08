Las canciones más escuchadas en Chile durante el invierno en Spotify

Aunque falta para que terminé el invierno, Spotify reveló cuáles fueron las canciones más escuchadas en Chile y en el mundo durante esta época del año este 2022.

La plataforma de streaming realizó un catastro con los temas más reproducidos entre el 29 de mayo y el 29 de agosto en Chile durante el invierno en el hemisferio sur.

La lista tiene en primer lugar a Bad Bunny con "Me Porto Bonito", seguida por "Efecto", también del artista puertorriqueño. En el tercer puesto está "Ultra Solo Remix", la versión de Polimá Westcoast con Paloma Mami y De La Ghetto, entre otros.

Bad Bunny también metió otros temas en el Top 5, como "Ojitos Lindos", "Moscow Mule" y "Tití Me Preguntó".

En los nombres chilenos también destacan "Me Arrepentí" de Ak4:20, Cris Mj y Pailita, "Una Noche en Medellín" de Cris Mj y "La Terapia" de Young Cister.

A nivel mundial, el tema más escuchado en los últimos tres meses fue "As It Was" de Harry Styles, seguido por "Running Up That Hill" de Kate Bush, que fue lanzado en los 80 pero resurgió gracias a "Stranger Things".