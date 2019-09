LaShawn Daniels, compositor de éxitos de Michael Jackson y Lady Gaga, murió a los 41 años

El compositor ganador de un Grammy, LaShawn Daniels, murió en un accidente automovilístico en Carolina del Sur a la edad de 41 años, dijo su esposa.

El estadounidense escribió canciones para artistas como Michael Jackson ("You Rock My World") y Lady Gaga ("Telephone" junto a Beyoncé) y ganó el Grammy a la mejor canción de R&B en 2001 por el sencillo "Say My Name" de Destiny's Child.

Otros créditos de composición incluyen "If You Had My Love" de Whitney Houston y "Feedback" de Janet Jackson.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, familiar y amigo LaShawn Daniels, quien fue víctima de un fatal accidente automovilístico en Carolina del Sur", escribió su viuda April.

"Fue un hombre de extraordinaria fe y un pilar en nuestra familia. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento por el continuo desborde de amor y simpatía", agregó.