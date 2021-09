¿Latinas? Billie Eilish y Rosalía ganan en insólita categoría de los MTV VMA

La colaboración entre la cantante estadounidense Billie Eilish y la española Rosalía en el tema "Lo vas a olvidar" fue la ganadora de la categoría de Mejor Video Latino en la reciente edición de los MTV Video Music Awards.

El triunfo de la dupla sorprendió a los espectadores, quienes volvieron a criticar a la voz de "Malamente" por considerarse latina siendo de origen español. "Lo vas a olvidar" derrotó en la competencia a "Hawai" de Maluma; "Un día" de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa; "Girl like me" de Black Eyed Peas y Shakira y "Bichota" de Karol G.

THEYRE LITERALLY COLONIZERS ??? — min⁷ JOON BDAY BASH (@jinkookIy) September 13, 2021

En el apartado general la debutante Olivia Rodrigo fue la artista más ganadora de la noche con tres estatuillas: Mejor artista nuevo, Canción del Año y Actuación "push" por su tema "drivers license". Le siguió el canadiense Justin Bieber con los galardones de Mejor Artista y Mejor Artista Pop.

En tanto Lil Nas X se alzó con el premio a Mejor Videoclip gracias a su sencillo "Montero (Call me by your name)", mientras que el premio "Icono Global de EE.UU" recayó en la banda Foo Fighters.

La decepción de la noche estuvo protagonizada por la rapera Megan Thee Stallion quien, pese a la gran cantidad de nominaciones y su éxito "WAP" junto a Cardi B, se fue sin ganar ningún premio.