Líder de Blink-182 se tomará decisivo examen para tratar su cáncer: "Determinará si vivo o muero"

El bajista y líder de Blink-182, Mark Hoppus, entregó una actualización de su tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado a comienzos de este año.

El músico reveló que esta semana "me someteré a un examen que podría determinar si viviré o moriré" y aseguró que pensar en eso "se siente surreal".

"Venceré esto con quimioterapia o transplante de médula ósea, pero cómo sea estoy determinado a patear a este cáncer en los huevos", agregó.

En junio pasado Hoppus reveló que llevaba tres meses enfermo de cáncer sin detallar el tipo de este, aunque medios estadounidenses aseguran que se trata de un linfoma.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y