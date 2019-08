Líder de The 1975 desafía a la ley anti-LGBTQ y besa a fanático en Dubai

Matt Healy, cantante de la banda británica The 1975, besó a un fanático durante su show en Dubai de este miércoles en protesta por las estrictas leyes anti-LGBTQ del país.

El concierto se realizó en el Coca-Cola Arena, siendo el primer show de la banda en los Emiratos Árabes Unidos. Durante la canción "Loving Someone", Healy saltó del escenario y abrazó a un fanático masculino antes de besarlo en los labios para aplaudir y gritar desde la audiencia.

Healy tuiteó después del show: "Gracias Dubai, fuiste tan increíble. No creo que se nos permita regresar debido a mi 'comportamiento', pero sé que te amo y no habría hecho nada diferente si tuviera la oportunidad de nuevo... pero quién sabe, tal vez me dejarán volver, solo esperar y ver".

La homosexualidad es ilegal en los EAU y puede castigarse con hasta 10 años de prisión. El beso de Healy se suma a lo hecho por dos miembros de Rammstein, quienes se besaron en un show en Moscú en protesta por la ley de "propaganda gay" de Rusia.

Thank you Dubai you were so amazing. I don’t think we’ll be allowed back due to my ‘behaviour’ but know that I love you and I wouldn’t have done anything differently given the chance again