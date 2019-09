Líder de Twisted Sister criticó elección de Jennifer López y Shakira para el Super Bowl

Dee Snider, líder y vocalista de Twisted Sister, criticó a la National Football League por contratar a Jennifer Lopez y Shakira para actuar en el Super Bowl LIV, que se realizará en febrero de 2020.

Luego de que ambas cantantes fueran confirmadas para el espectáculo, el cantante no dudó en recurrir a Twitter para criticar duramente el anuncio.

"¡¿WTF!? Shakira y JLo para el show de medio tiempo de este año!?", se preguntó efusivamente, mencionando incluso a las dos artistas.

"Una vez más, la gran música 'heavy' que sacude los estadios semana tras semana, juego tras juego, es completamente ignorada. Creo que no sacudimos suficiente nuestro culo", se quejó.

Eso sí, la crítica a la NFL no es nueva, porque este año criticó que en los estadios donde se juegan los partidos se escuchan canciones de Metallica, Ozzy Osbourne y Guns N' Roses y "ninguna de esas bandas ha tocado nunca en un espectáculo de medio tiempo", escribió en febrero.

WTF!? @shakira and @jlo for this year's @nfl halftime show!? Once again the great heavy music that rocks the stadiums week after week, game after game is completely ignored. I guess we don't shake our ass enough!!

Hey @NFL! Your go-to songs at EVERY game are metal: Enter Sandman, Cum On Feel the Noise, Thunder, Crazy Train, We're Not Gonna Take It, We Are the Champions, Final Countdown, I Wanna Rock, We Will Rock You, Welcome to Jungle. NONE of those bands have EVER played half-time show!