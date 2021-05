Los Billboard Music Awards anuncia su lista de shows musicales

Los Billboard Music Awards anunciaron la lista de shows musicales que tendrán en su ceremonia de 2021, la cual se celebrará este domingo 23 de mayo y contará con la conducción de Nick Jonas.

Dos de las presentaciones centrales serán la de la cantante P!NK, quien además recibirá el premio ICON de esta edición, y la de Drake, que obtendrá el premio a Artista de la Década.

También se esperan shows y colaboraciones de artistas como Bad Bunny, The Weeknd, BTS, H.E.R., Alicia Keys, Doja Cat, twenty one pilots, Karol G y Duran Duran, entre otros.

Entre los presentadores de los ganadores también se anunció a Cynthia Erivo, Chelsea Handler, Dixie D'Amelio, Gabrielle Union, Henry Golding, Jon Bon Jovi, Kathryn Hahn, Kelsea Ballerini, Lena Waithe, Leslie Odom, Jr., Lil Rel Howery, Padma Lakshmi, Priyanka Chopra Jonas, Renée Elise Goldsberry, Swizz Beatz y Tina Knowles Lawson.

Los Billboard Music Awards 2021 se celebrarán este domingo 23 de marzo en el Teatro Microsoft de Los Angeles, California, desde las 20:00 horas. En Chile se podrán seguir a través de las pantallas de TNT y TNT Series.