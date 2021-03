Los Grammy son esta noche y se realizarán con varios artistas en contra

Esta noche a las 21 horas de Chile se realizará la entrega número 63 de los Grammy, premio que destaca a lo mejor de la música según la academia norteamericada. Sin embargo, la nueva edición se realizará en un contexto bastante especial y no sólo por tratarse de una premiación en medio de una pandemia, sino porque son varios los artistas que han manifestado al mismo tiempo su descontento con la academia de la música.

Mientras The Weeknd expresó que no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de "corruptos" y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación para 2021, ayer se sumó Beyoncé. La artista estaba considerada para ser parte de una de las actuaciones de la noche, sin embargo rechazó la oferta. De todas formas, la cantante llega a esta ceremonia con 9 nominaciones, una de las más numerosas de la noche.

Otro de los que también se restó de participar en los premios fue Justin Bieber, quien llega a los Grammy 2021 con 4 nominaciones. Por su parte, la cantante Fiona Apple también se automarginó.

"Es realmente porque no quiero estar en la televisión nacional, simplemente ya no estoy hecha para ese tipo de cosas", señaló Apple.

¿Quiénes serán los ganadores? ¿Quiénes sorprenderán con sus presentaciones sobre el escenario? ¿Cómo resultará la premiación en un contexto de emergencia sanitaria? Todas esas dudas se podrán resolver hoy a las 21 horas por TNT.