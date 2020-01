Eminem incluye sample de una canción de Spinetta en su nuevo álbum

Sin previo aviso, Eminem lanzó este viernes su álbum "Music To Be Murdered By" pero más allá de la sorpresa de estrenar música, lo que llamó la atención fue la inclusión de un extracto de un tema de Luis Alberto Spinetta.

"Ámame Peteribí" es la canción del "Flaco" cuyo sample usó el rapero en su tema "Stepdad". El tema del argentino es parte de "Pescado 2", el segundo disco de la banda argentina Pescado Rabioso que Spinetta lideró entre 1971 y 1973.

La inclusión del "Ámame Peteribí" fue un trabajo de meses en los que se contactaron los sellos Sony Music y Peer Music con la familia Spinetta.

"Llegó un momento en que pedí escucharla para fijar los porcentajes correspondientes a la autoría. Y en ese momento me dijeron que no podían enviarlo 'por seguridad, lo que si podemos es llamarte'. Todo a través de intermediarios, que hicieron los enlaces para que yo pudiera escucharla por teléfono", contó la hija de Luis Alberto, Catarina Spinetta, a Cooperativa.

"Nuestra familia es súper fan del hip hop y el rap, y respetamos muchísimo a Eminem. El hecho de que quisiera meter en 'loop' en toda la canción fue súper importante, porque es una manera de abrir la obra mi papá", agregó Catarina desde Argentina.

"Hoy nos enteramos que The Alchemist, el productor del tema, fue quien trajo la canción. No sabemos si es muy escucha de Spinetta o fue algo muy casual. Pidieron información. En este caso, el tema también es de otros integrantes de Pescado Rabioso, por lo tanto desde allá querían saber quiénes eran, saber más datos", contó la hija del "Flaco".