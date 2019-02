Luis Miguel encantó a Chile con el primero de sus cuatro conciertos

Después de meses llenos de rumores sobre su estado vocal y por la vorágine que significó la venta de entradas, el cantante Luis Miguel al fin concretó su reencuentro con el público chileno en el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Movistar Arena.

Pese a los más de 20 minutos de retraso, las más de 12 mil personas presentes recibieron con una ensordecedora ovación al Sol de México, que partió su set con las bailables "Si tu te vas" y "Tú, Solo tú".

En "Amor, amor, amor" dio los primeros golpes a un micrófono que no sonaba a su gusto, mientras daba pie a la gente para que coreara pasajes de su hit. En "Suave" siguió haciendo señas a su sonidista, como ha sido la tónica en esta gira "¡México por siempre!", donde canceló algunos conciertos, tuvo apariciones tardías y algunos problemas vocales. Sin embargo, poco de eso se notó en esta jornada.

Luego cantó un mix de Armando Manzanero con "Por debajo de la mesa" y "No sé tú" a destiempo, confundiendo a quienes trataban de seguirle la letra. La misma técnica aplicó en "Culpable o no", una de las canciones emblemas de la serie biográfica que hizo con Netflix.

"Se la saben?", preguntó antes de lanzar "Hasta que me olvides", una de sus mejores interpretaciones de la velada y una de las más celebradas por el Movistar Arena. Seguido Luis Miguel se despachó un medley de canciones que popularizó en su adolescencia: "No me puedes dejar así", "Palabra de honor" y "La incondicional" coronaron la primera hora de show del mexicano.

Tras una breve pausa, continuó con un segmento de boleros donde despachó títulos emblemáticos como "La Barca" y "Contigo en la distancia". Sorpresivamente Luis Miguel omitió su repaso por mariachis que inspiró esta gira y se lanzó de lleno con "Será que no me amas", el cover de The Jackson que se ubica como una de sus canciones más populares.

Al cierre volvió a recordar su niñez con "Decídete", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul" y "Cuando calienta el sol", en medio de pelotas inflables, luces y papeles de colores cruzando el Movistar Arena. Cuando el público comenzaba a retirarse pensando que el mexicano no volvería, sorprendió con un inédito bis que incluyó "Vuelve", "Eres" y "Como es posible que a mi lado", para después repartir rosas blancas a sus fanáticos.

Ahora Luis Miguel prepara lo que será su segunda presentación en Chile este miércoles 20 de febrero y luego retomará el viernes 22 y el sábado 23 en el mismo recinto.