Encontraron cuerpos de tres víctimas tras arrastre de vehículo en río de San Fernando

Durante esta jornada fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas fatales de un accidente registrado este domingo en la localidad de Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando de la Región de O'Higgins.

De acuerdo a informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando un vehículo menor fue arrastrado por el caudal del Río Tinguiririca, mientras otras personas intentaron evitarlo.

Los cuerpos corresponden a una madre e hija -ocupantes del primer vehículo- y al conductor de otro automóvil que intentó auxiliarlas.

La delegada presidencial de Colchagua, Marta Pizarro, destacó que "hay un despliegue de más de 70 hombres de todas las instituciones que atienden las emergencias, hemos tomado contacto desde el momento uno con las familias, nos encontramos junto a ellos explicándoles cuáles son las estrategias y las coordinaciones que se están realizando".

Otras cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos el padre e hijo de la familia de las víctimas fatales.