Manuel Medrano lanza "Cielo" junto a Nile Rodgers

Con casi 4 millones y medio de auditores en Spotify, el colombiano Manuel Medrano (32) es una de las figuras más prometedoras del pop latino. Con un disco homónimo ya editado y dos Latin Grammy en el bolsillo, el artista prepara el lanzamiento de su segundo álbum, uno que promete explorar sonidos de la música negra.

Medrano acaba de lanzar su nuevo sencillo "Cielo" que no solo fue producido por la figura de Chic, Nile Rodgers, si no que además contó con la participación del guitarrista como músico. "Está inspirada literalmente es la música que me gusta. Yo siempre escribo letras de amor, pero en lo musical está muy inspirada en la música funk, como Jamiroquai, Chic, Daft Punk, Dua Lipa", dijo el colombiano a Cooperativa.

Su propuesta dista mucho de otros artistas nacidos en Colombia, y esa es su intención. "Intento plasmar algo completamente diferente a lo que hay en el mercado para que la música evolucione y crezca. Hay que explorarla al máximo en todos sus matices", agregó.

"Cielo" se suma a "Buena", lanzada en agosto de 2019, y "Mi otra mitad", sencillo estrenado en marzo pasado. Las tres canciones formarán parte del próximo disco de Manuel Medrano, el cual "está muy inspirado en la música en vivo, en cómo lo voy a presentar en los conciertos".

Revisa la entrevista completa de Manuel Medrano en Cooperativa