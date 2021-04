Más feliz que nunca: Billie Eilish anuncia su segundo disco de estudio

La cantante Billie Eilish anunció el lanzamiento de "Happier than ever", su segundo disco de estudio, para el próximo 30 de julio.

A través de sus redes sociales la estadounidense comunicó la noticia y mostró la portada del álbum, la cual está protagonizada por ella misma con un platinado look.

Este jueves 29 de abril se estrenará el sencillo homónimo del disco, el cual precederá a los ya lanzados "My Future" y "Therefore I Am".

"Happier than ever" sucederá al galardonado debut de Eilish titulado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", que en 2020 pasado se llevó el Grammy Disco del Año, Mejor Disco Pop Vocal y Mejor Producción.