Megadeth despide a uno de sus fundadores tras escándalo sexual

La banda Megadeth anunció el despido del bajista David Ellefson tras el escándalo sexual que protagonizó hace algunas semanas con una persona supuestamente menor de edad.

A través de un comunicado firmado por su líder y cantante Dave Mustaine, el grupo aseguró que "David Ellefson no tocará más junto a Megadeth y nos separamos oficialmente de él" y agregó que "no tomamos esta decisión de manera liviana".

"Pese a que no sabemos cada detalle de lo ocurrido, con esta ya tensa relación y con lo que ya ha sido revelado es suficiente para que se haga imposible seguir trabajando juntos", agregaron.

En 1983 y tras ser despedido de Metallica, Dave Mustaine formó su propia banda junto a un vecino músico llamado David Ellefson, quien se mantuvo en el grupo hasta la disolución de este en 2002. Más tarde regresó en 2010, editando a la fecha un total de 12 discos de estudio.

Finalmente Megadeth llamó a sus fans a estar expectantes a la gira que realizarán en los próximos meses en Estados Unidos y al lanzamiento de "The Sick, the Dying... and the Dead!", su décimo sexto álbum. "Está casi lista", indicaron sobre este nuevo trabajo.