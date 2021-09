“Es una tiranía”: Dave Mustaine, diagnosticado con cáncer, se niega a usar mascarilla

El líder de Megadeth, Dave Mustaine, se lanzó en contra del uso de mascarilla y pidió a sus fanáticos que se unieran contra la "tiranía" durante un concierto.

"Solo quiero decirte lo genial que es. Miren a su alrededor, muchachos. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda y mira lo maravilloso que es esto. Estamos todos aquí juntos. No estamos en bolsas de mierda. No nos estamos volviendo locos y no le gritamos a la gente: 'Ponte tu maldita máscara'", dijo Mustaine a la multitud según recogió Loudwire.

"Lo que está pasando ahora mismo es una tiranía", continuó en el show en Nueva Jersey. "A esto se le llama tiranía. Y la tiranía no solo está en el gobierno. La tiranía ahora mismo está en las escuelas y en el negocio de la medicina. Tenemos el poder, especialmente nosotros los fanáticos del metal, de cambiar las cosas".

Mustaine dijo estas palabras a menos de dos años de haber comenzado una batalla contra el cáncer de garganta, una condición preexistente que lo haría más susceptible a la gravedad del Covid-19 y se recomienda a personas diagnosticadas usar mascarilla para evitar contagios.